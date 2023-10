Comunidade internacional condena ataque do Hamas a Israel

ROMA, 7 OUT (ANSA) - A comunidade internacional iniciou uma onda de grande repercussão e, em sua maior parte, se solidarizou com Israel e condenou o ataque massivo do Hamas.

EUROPA A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, expressou "inequívoca condenação" e definiu os ataques como "terrorismo em sua forma mais desprezível". O comissário de Economia da UE, Paolo Gentiloni, também manifestou angústia e solidariedade a Israel.