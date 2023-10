Israel declara guerra após ataque massivo do Hamas

O Ministério das Relações Exteriores afirma ainda que não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

"O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israelo-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz", conclui o Itamaraty.

No Twitter, o presidente Lula se disse chocado com os ataques terroristas: "Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU".

"Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados", concluiu.

ONU A Organização das Nações Unidas informou que fará uma reunião de emergência do Conselho de Segurança neste domingo (8), às 15h (horário local, 16h em Brasília), sobre a situação no Oriente Médio após os ataques a Israel.

O Brasil, presidente de turno do Conselho de Segurança da ONU, anunciou que convocaria a reunião.