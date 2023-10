Jannik Sinner estreia com vitória em Xangai

XANGAI, 8 OUT (ANSA) - O italiano Jannik Sinner, quarto colocado no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, estreou com vitória no ATP 1000 de Xangai, na China. Ele venceu o norte-americano Marcos Giron por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 e 6/4.

O resultado também foi muito importante porque garantiu a Sinner a pontuação necessária para jogar o ATP Finals, o torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada.