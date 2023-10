Manifestação por direitos lota ruas de Roma

ROMA, 7 OUT (ANSA) - Manifestantes foram às ruas de Roma neste sábado (7) após uma convocação do maior sindicato da Itália, a Confederação Geral Italiana do Trabalho (Cgil), à qual aderiram mais de cem associações, laicas e católicas, sob o slogan "Juntos pela Constituição".

Estão previstas duas passeatas e os organizadores esperam a participação de ao menos 100 mil pessoas.