MP sabia de más condições de viaduto onde ônibus caiu em Veneza

VENEZA, 7 OUT (ANSA) - A imprensa italiana informou neste sábado (7) que grande parte da documentação sobre o péssimo estado do guarda-corpos do viaduto de Mestre, que acabou atravessado por um ônibus nesta semana em um acidente que matou 21 pessoas, já estava na mesa do Ministério Público em Veneza há um ano.

O material, segundo o jornal Gazzettino, estava nas mãos dos oficiais, reunindo artigos da imprensa que reportavam sobre o grave estado do material, e com declarações do secretário de Mobilidade, Renato Boraso, pedindo intervenção urgente na estrutura.