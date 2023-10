Sem citar Hamas, Brasil condena ataque a Israel e pede moderação

BRASÍLIA, 7 OUT (ANSA) - O Itamaraty divulgou uma nota condenando "a série de bombardeios e ataques terrestres". O texto diz que o governo brasileiro "expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel".

"O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão", anuncia o comunicado.