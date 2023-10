Theatro Municipal esgota ingressos para Réquiem de Verdi

SÃO PAULO, 7 OUT (ANSA) - Os paulistanos lotaram plateia, frisas, balcões e camarotes do Theatro Municipal de São Paulo para a apresentação conjunta da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coro Lírico Municipal "Aos Deuses e aos Homens - Réquiem de Verdi".

O evento foi promovido pelo Consulado Geral da Itália, apresentado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura de São Paulo, Fundação Theatro Municipal e Sustenidos.