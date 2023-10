Vôlei: Itália perde para Cuba e precisará vencer Brasil

RIO DE JANEIRO, 7 OUT (ANSA) - A Itália perdeu para Cuba por 3 sets a 2 na penúltima rodada do Torneio Pré-Olímpico Masculino de Vôlei e ficou em situação difícil na luta por uma das duas vagas diretas nas Olimpíadas de Paris em 2024.

O jogo no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, foi emocionante e todos os sets foram muito equilibrados: Cuba venceu o primeiro por 25 a 22; a Itália respondeu vencendo o segundo por 25 a 21; os cubanos confirmaram a vitória com parciais de 27 a 25 e 30 a 28 no terceiro e no quarto sets respectivamente.