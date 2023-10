Conflito entre Israel e Hamas entra no 2º dia

A reunião deverá contar com a participação da Ministra substituta das Relações Exteriores, Embaixadora Maria Laura da Rocha; do Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; e do Assessor Especial do Presidente da República, Embaixador Celso Amorim.

Está prevista uma declaração à imprensa ao fim do encontro.

Também há previsão de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU neste domingo. A presidência de turno é do Brasil.

VATICANO Durante a tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa Francisco lamentou o conflito neste domingo.

"Acompanho com apreensão e dor o que está ocorrendo em Israel, onde a violência explodiu mais ferozmente, deixando centenas de mortos e feridos", disse o pontífice.

"Que os ataques armados parem, por favor, e que se entenda que o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução, só à morte de muitos inocentes. A guerra é sempre uma derrota. Oramos para que haja paz em Israel e na Palestina", acrescentou o Papa.