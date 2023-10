Freira abençoa união homossexual na Itália: 'Boa jornada juntos

A religiosa de 70 anos, natural de San Giovanni in Persiceto, na região de Bolonha, como o primo Marco, hoje está aposentada, mas por mais de 25 anos trabalhou em uma clínica na Tanzânia, tendo obtido sua graduação em medicina após fazer votos religiosos; depois, se dedicou a obras de caridade.

Uma vida dedicada aos outros, portanto, em todos os aspectos.

E no sábado, com seu hábito marrom, diante de uma audiência emocionada, ela tomou a palavra com voz firme e um papel na mão, lendo o discurso que havia preparado. Assim, citou o Antigo Testamento da Bíblia e o livro de Tobias para quem a ouvia, com os olhos cheios de lágrimas e para os dois noivos que nunca pararam de se segurar pelas mãos.

"Eu cronometrei! Dura três minutos...", começou a religiosa, fazendo os presentes sorrirem. Alguns me conhecem pelo meu nome de batismo, Paola, mas como freira sou Angela e sou uma das primas mais velhas de Marco, temos exatamente vinte anos de diferença", continuou.

Os celulares já estavam ligados para registrar aquele momento, de certa forma histórico.

"Me pediram para dizer algumas palavras. Eu estava um pouco envergonhada, sem saber para que público falaria. E decidi jogar em casa então me inspirei na Bíblia", disse irmã Angela.