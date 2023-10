Já tricampeão, Max Verstappen vence GP do Catar

DOHA, 8 OUT (ANSA) - O holandês Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 na corrida deste domingo (8), apenas reforçando o terceiro título mundial consecutivo que já havia garantido no sábado (7), ainda na corrida sprint.

O piloto da RBR foi sucedido por Oscar Piastri e Lando Norris (McLaren).