Lazio vence Atalanta por 3 a 2 no Italiano

ROMA, 8 OUT (ANSA) - A Lazio venceu a Atalanta por 3 a 2 no Stadio Olimpico de Roma e subiu na classificação do Campeonato Italiano.

A vitória se desenhou tranquila com o gol contra de Charles De Ketelaere aos cinco minutos do primeiro tempo e o gol de Valentín Castellanos aos onze.