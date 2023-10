Médico militar do navio italiano Amerigo Vespucci morre no Ceará

FORTALEZA, 8 OUT (ANSA) - O tenente Daniele Marino, médico de bordo do veleiro militar italiano Amerigo Vespucci, morreu neste sábado (7), em Fortaleza, no Ceará, vítima de um acidente de trânsito.

O navio cumpre um tour de um ano e meio pelo mundo e agora está atracado na capital cearense até este domingo (8). Depois, deve seguir viagem para o Rio de Janeiro. "Verificações do caso estão em andamento para determinar as dinâmicas do incidente, aos cuidados das autoridades locais. A família foi avisada e a Marinha está próxima dos familiares, garantindo todo o apoio necessário", disse a Marinha da Itália, em Nota.