Milan vence Genoa por 1 a 0 e assume liderança do Italiano

Com um fim de jogo conturbado, o goleiro Mike Maignan foi expulso no oitavo minuto dos acréscimos.

O centroavante francês Giroud, então, trocou a camisa e assumiu a função até o final da partida.

Com o resultado, o Milan assumiu a liderança do Campeonato Italiano, ultrapassando a Inter de Milão, que no sábado (7) empatou com o Bologna.

Os rossoneri de Stefano Pioli somam 21 pontos, e os nerazzurri têm 19. (ANSA).

