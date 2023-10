CABUL, 8 OUT (ANSA) - Ao menos 2 mil pessoas morreram vítimas do terremoto que atingiu o oeste do Afeganistão, segundo comunicado do Talibã neste domingo (8).

O sismo de magnitude 6,3 atingiu o país no sábado (7), com epicentro a 40 quilômetros de Herat, seguido de tremores secundários.