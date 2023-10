Vôlei: Brasil vence Itália garante vaga para Paris 2024

RIO DE JANEIRO, 8 OUT (ANSA) - A seleção da Itália perdeu por 3 sets a 2 para o Brasil e não conseguiu a vaga direta para o torneio masculino de vôlei dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Itália precisava vencer por 3 sets a 0 para se classificar sem depender do resultado do jogo de Cuba contra o Irã ou por qualquer outro placar para preservar alguma chance antes do jogo de Cuba.