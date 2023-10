Brasil pede cessar-fogo entre Israel e Hamas

"A atual dinâmica entre Israel e Palestina é insustentável, e uma solução é necessária para essa situação, com Israel e Palestina convivendo em paz e segurança e com fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas", reforçou o chanceler após uma reunião com sua homóloga Retno Marsudi.

O ministro lembrou que o Brasil presidiu no domingo (7) uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, em Nova York, para tratar da crise.

"Sob a presidência brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, vamos redobrar os esforços multilaterais para conter a espiral de violência e para desbloquear o processo de paz", ressaltou. (ANSA).

