Cartola italiano lamenta derrota para Brasil no vôlei masculino

No último domingo (8), em um jogo eletrizante, a seleção brasileira derrotou a Itália, uma das favoritas e atual campeã Mundial, por 3 sets a 2 e garantiu sua vaga para as Olimpíadas.

"Do ponto de vista do comprometimento, porém, os meninos deram tudo de si, como demonstrou a partida contra o Brasil. Para ir aos Jogos de Paris devemos aproveitar o ranking mundial e dada a nossa posição, temos todas as possibilidades de obter o passe olímpico", acrescentou Manfredi.

Segundo o cartola italiano, os resultados excepcionais obtidos nos últimos anos, de fato, permite a seleção ocupar a terceira posição mundial. Desta forma, será fundamental que a equipe tenha um bom desempenho na próxima Liga das Nações, como tem acontecido nos últimos anos.

Para Manfredi, no entanto, a derrota no torneio no Rio de Janeiro não deve "nos fazer esquecer o excelente campeonato europeu disputado pela Azzurra", principalmente porque a "medalha de prata conquistada foi mais uma demonstração de força deste grupo extraordinário, capaz de nos dar grandes alegrias nas últimas três temporadas".

"Este ano não houve vitórias, mas como já disse várias vezes, a tarefa da Itália é confirmar-se sempre no topo do mundo e estou convencido de que este grupo tem todas as qualidades para continuar a representar o nosso movimento", concluiu Manfredi.

Após iniciar o Pré-Olímpico no topo da tabela e com grandes chances de se classificar para Paris 2024, a Itália terminou a competição na quarta colocação, com 13 pontos. Ao todo, a seleção comandada por De Giorgi somou quatro vitórias e três derrotas em sete partidas.