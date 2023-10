Dybala desfalcará Roma durante um mês após lesão no joelho

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O atacante argentino Paulo Dybala vai desfalcar a Roma durante cerca de um mês devido a uma lesão em seu joelho esquerdo, anunciou nesta segunda-feira (9) o clube italiano.

O jogador sofreu um entorse colateral após se chocar com Matteo Prati na primeira parte do jogo na noite do último domingo (8) contra o Cagliari e precisou ser substituído faltando cinco minutos para o intervalo.