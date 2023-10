Embaixada italiana expressa condolências por morte de militar

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - A Embaixada da Itália e a rede consular do país europeu no Brasil expressaram "dolorosas condolências" pela morte do capitão-tenente Daniele Marino, vítima de um acidente de trânsito em Fortaleza (CE), durante a passagem do navio militar Amerigo Vespucci pela cidade.

