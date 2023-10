Irã nega envolvimento com ataques do Hamas em Israel

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O Irã negou nesta segunda-feira (9) envolvimento com os ataques do grupo fundamentalista islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, contra Israel.

As ações foram deflagradas no último sábado (7) e já provocaram cerca de 800 mortes em solo israelense. Outras dezenas de pessoas foram sequestradas e são mantidas como refém em Gaza, que reporta quase 500 vítimas do lado palestino.