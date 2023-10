Israel ataca postos do Hezbollah no Líbano, diz mídia

TEL AVIV, 9 OUT (ANSA) - O Exército de Israel está atacando postos do Hezbollah no Líbano após a suposta infiltração de militantes do grupo xiita em seu território, segundo a mídia local.

O movimento negou envolvimento em ações armadas contra Israel e disse que só vai agir se for atacado. Horas antes, veículos de imprensa haviam relatado o disparo de foguetes a partir do sul do Líbano.