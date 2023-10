Israel promete 'assédio completo' contra Hamas em Gaza

"Estamos combatendo animais humanos e nos comportaremos de acordo", acrescentou. Nos Estados Unidos, o jornal Washington Post publicou que o governo americano espera que Israel lance uma operação terrestre contra o Hamas em Gaza nos próximos dias, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

A nova espiral de violência foi deflagrada no último sábado (7), quando o grupo fundamentalista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, lançou um ataque sem precedentes contra Israel.

Até o momento, mais de 700 pessoas foram mortas no lado israelense, incluindo 260 que participavam de um festival musical no deserto do Neguev. Outras dezenas de indivíduos foram levados como reféns pelo Hamas, incluindo jovens que participavam da rave.

"Sábado foi, de longe, o pior dia da história de Israel", disse um porta-voz das Forças de Defesa do país (IDF), que comparou a ação do Hamas com o ataque japonês a Pearl Harbor ou aos atentados de 11 de setembro nos EUA.

Já o Ministério da Saúde de Gaza reporta quase 500 vítimas no lado palestino e 2,3 mil feridos, enquanto o gabinete de assuntos humanitários das Nações Unidas (ONU) diz que pelo menos 123 mil pessoas foram desalojadas em Gaza.

Um porta-voz das Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço armado do grupo fundamentalista, disse que quatro prisioneiros israelenses foram mortos em ataques aéreos contra o território palestino. Israel, por sua vez, reivindicou a retomada de toda a região na fronteira com Gaza e afirmou ter bombardeado mais de 500 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica durante a última madrugada.