Itália continuará a contribuir com estabilidade do Líbano

ROMA, 9 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone nesta segunda-feira (9) com seu homólogo do Líbano, Najib Mikati, e reafirmou que seu governo manterá os esforços para apoiar a estabilidade do país.

Meloni fez um apelo por uma rápida redução da escalada do conflito em Israel, após o movimento islâmico Hamas deflagrar uma ofensiva no último sábado (9) e matar mais de 800 civis e militares israelenses, já que sua ampliação teria "consequências incalculáveis". Em nota, o Palazzo Chigi divulgou que a premiê italiana reafirmou também "a vontade da Itália de continuar a contribuir para a segurança e estabilidade do Líbano nesta situação delicada".