'Itália é maior potência cultural do mundo', diz vice-premiê

"A Itália não é uma grande potência militar, a Itália não é uma das maiores potências do mundo, mas é uma grande potência cultural, talvez a maior potência cultural do mundo", ressaltou ele, acrescentando que "é um instrumento estratégico de política externa".

Segundo Tajani, "não é por acaso que a sede do Ministério das Relações Exteriores é também sede de uma das maiores exposições de arte contemporânea do nosso país". "A diplomacia cultural "nos faz contar mais, nos torna únicos no mundo, por isso é fundamental".

O governo da premiê Giorgia Meloni deseja aumentar os números de institutos culturais italianos e de escolas italianas, além de elevar a quantidade de cursos de língua italiana nas universidades de todo o mundo.

"Ter falantes de italiano significa ter interlocutores que compreendem melhor a nossa realidade", explicou o vice-premiê, enfatizando que, "as embaixadas devem ser trampolins para a internacionalização" das empresas italianas, para incentivar as exportações.

Por fim, Tajani revelou que solicitou ao diretor Pupi Avati para exibir o filme "Dante Alighieri" em todos os escritórios das instituições culturais italianas, no qual "se conta a história, especialmente da sua adolescência e de seu amor por Beatrice", contada por Boccaccio, "outra grande figura literária". (ANSA).