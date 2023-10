Itália recebe 3ª parcela de fundo de recuperação da UE

A Itália pediu a terceira parcela no fim de 2022, mas Bruxelas só deu aval para o pagamento em julho passado, após o governo italiano reformular seu Programa Nacional de Retomada e Resiliência (PNRR) para adiar algumas metas que não seriam cumpridas a tempo.

Até o momento, o país já recebeu 85,4 bilhões de euros do fundo de recuperação da UE, cerca de metade dos 191,6 bilhões a que tem direito - a Itália é a maior beneficiária do programa em números absolutos.

"Após um trabalho longo e importante, nossa nação embolsa a terceira parcela do PNRR, um passo importante para uma Itália que finalmente volta a acreditar em sua capacidade", disse a premiê Giorgia Meloni nas redes sociais.

Os principais objetivos do fundo de recuperação da UE, bancado por meio da inédita emissão de dívida pela Comissão Europeia, são estimular as economias dos Estados-membros no pós-pandemia e torná-las mais ecológicas. (ANSA).

