Itália recorda 60 anos de tragédia em barragem que matou 2 mil

ROMA, 9 OUT (ANSA) - A Itália recorda nesta segunda-feira (9) o aniversário de 60 anos do rompimento da barragem de Vajont, atualmente desativada, ao lado do Monte Toc, próximo do norte de Veneza, que vitimou mais de duas mil pessoas em 1963.

Localizada no rio Vajont, a barragem era uma das maiores do mundo à época. Em outubro de 1963, quando o reservatório estava cheio, um terremoto atingiu a região e um deslizamento de terra desabou para dentro do reservatório.