Itália tem filas para doação de sangue após apelo de Fedez

MILÃO, 9 OUT (ANSA) - Centenas de pessoas fizeram longas filas no último fim de semana na Itália para doar sangue após o rapper Fedez lançar um apelo para estimular doações, informou a Associação de Voluntários Italianos do Sangue (Avis) nesta segunda-feira (9).

O artista passou oito dias internado por causa de duas úlceras intestinais e precisou de três transfusões de sangue para se recuperar. Depois de ter sua vida salva pelos médicos, resolveu estimular uma campanha para aumentar os bancos de sangue.