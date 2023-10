Milei diz que não cumprirá Acordo de Paris se for eleito

BUENOS AIRES, 9 OUT (ANSA) - O candidato ultraliberal à presidência da Argentina, Javier Milei, favorito nas pesquisas eleitorais, afirmou que as mudanças climáticas "não são culpa do ser humano" e que, se eleito, não respeitará o Acordo de Paris, que apela à redução das emissões globais de gases com efeito estufa até 2030.

A declaração foi dada no último domingo (8) durante o segundo e último debate antes das eleições presidenciais da Argentina, que estão marcadas para o próximo dia 22 de outubro.