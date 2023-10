Ministro italiano defende Colombo da 'cultura do cancelamento'

NOVA YORK, 9 OUT (ANSA) - O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, declarou nesta segunda-feira (9) que a memória do navegador Cristóvão Colombo precisa ser protegida da "cultura do cancelamento".

As declarações foram dadas neste domingo (8), em Nova York, onde o comandante da pasta foi participar das festividades do "Columbus Day", o Dia de Colombo, feriado nacional dos Estados Unidos que comemora a chegada do italiano à América em outubro de 1492.