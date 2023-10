Morre dom Mauro Morelli, bispo no RJ e ativista contra fome

Em 1981, por determinação do papa João Paulo II, assumiu a responsabilidade de bispo auxiliar da então nova diocese de Duque de Caxias, onde permaneceu até 2005.

O presidente Lula manifestou pesar, lembrando a contribuição do religioso no combate à fome no Brasil: "Dom Mauro Morelli foi um incansável expoente da luta contra a fome no nosso país.

Primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional".

"Foi um dos responsáveis pelo projeto do Fome Zero e membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU. Dedicou sua vida aos ensinamentos de Cristo e o combate à desnutrição infantil", acrescentou.

Em nota, a Diocese de Duque de Caxias também lamentou o falecimento de seu primeiro bispo: "Neste momento de dor e pesar, recorremos à proteção materna da Virgem Senhora do Pilar.

Desejamos expressar nosso louvor ao Deus sábio, amoroso e misericordioso que nos concedeu a graça de ter dom Mauro Morelli como nosso primeiro pastor". (ANSA).