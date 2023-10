Petrobras vê volatilidade no preço internacional do combustível

(ANSA) - BRASILIA, 09 OTT - A Petrobras e o Banco Central (BC) admitiram nesta segunda-feira (9) que o conflito no Oriente Médio, agravado com os ataques do grupo radical Hamas, pode ter impacto no preço dos combustíveis e na inflação.

Para o presidente de petroleira estatal, Jean Paul Prates, frente à crise entre palestinos e israelenses "não tem muito a fazer, não muito mais do que já estamos fazendo. O principal efeito do conflito é a volailidade do (preço do) diesel".