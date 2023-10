Rudi Garcia deve ser mantido como técnico do Napoli

NAPOLI, 9 OUT (ANSA) - O Napoli realizou nesta segunda-feira (9) uma reunião entre sua diretoria e o técnico Rudi Garcia para avaliar o futuro do francês, após o time sofrer mais uma derrota no Campeonato Italiano.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a decisão do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, mas a expectativa é de que o treinador, que foi contratado em junho passado depois da saída de Luciano Spaletti, permaneça no clube.