Salário real da Itália está abaixo do patamar de 2009

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O salário real da Itália (medido a partir do parâmetro do poder de compra dentro do período) está atualmente abaixo do patamar de 2009.

A informação foi dada nesta segunda-feira (9) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat) do país, durante uma audiência parlamentar sobre o plano econômico e financeiro da Nota de Atualização do Documento de Economia e Finanças (Nadef).