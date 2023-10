Spalletti se torna 'embaixador do esporte italiano no mundo'

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, nomeou nesta segunda-feira (9) o técnico da seleção italiana de futebol, Luciano Spalletti, embaixador do esporte da Itália no mundo.

"Não só porque é o treinador da nossa Nazionale, mas porque o considero uma pessoa do bem, com valores", disse Tajani, ao entregar um documento que sanciona o novo papel do treinador azzurro.