MILÃO, 10 OUT (ANSA) - A Pirelli continuará sendo fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1 até 2027, com opção de extensão do acordo por mais um ano.

A ampliação do contrato foi anunciada nesta terça-feira (10), reforçando uma parceria que já dura desde 2011, quando a empresa italiana se tornou a única fornecedora de compostos para a categoria máxima do automobilismo mundial. (ANSA).