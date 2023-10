++ Governo lamenta morte de brasileiro em Israel ++

(ANSA) - BRASÍLIA, 10 OTT - O governo do Brasil lamentou nesta terça-feira (10) a morte de um cidadão brasileiro durante os ataques do grupo radical Hamas em Israel, no último sábado (7).

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel", diz um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.