Biden conversa com Netanyahu e reafirma apoio a Israel

NOVA YORK, 10 OUT (ANSA) - O presidente americano, Joe Biden, fez um pronunciamento oficial nesta terça-feira (10) e reiterou o apoio dos EUA a Israel no conflito com o Hamas, cujas ações classificou como terrorismo e "ato de pura maldade".

O líder também afirmou que os extremistas usam civis como escudos humanos e citou casos de violência contra mulheres e crianças.