Brasileiro desaparecido em Israel é encontrado morto

Glazer, 24 anos, estava na rave no deserto do Neguev, sul de Israel e a menos de 20 km da Faixa de Gaza, que foi atacada pelo Hamas na incursão realizada no último sábado (7).

Natural do Rio Grande do Sul, o jovem tinha dupla nacionalidade e morava havia sete anos em Israel, onde prestou o serviço militar.

Antes de desaparecer, ele fez um vídeo em um refúgio atacado pelo Hamas. "No meio da rave, a gente parou num bunker. Começou a guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker", disse o jovem no vídeo.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, ainda há pelo menos duas brasileiras desaparecidas: Bruna Valeanu, de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes, de 41. (ANSA).

