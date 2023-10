Mais crianças são encontradas mortas em colônias de Israel; há corpos decapitados

De acordo com a mesma fonte, famílias inteiras foram baleadas nas suas camas". Até agora, os corpos de cerca de 40 bebês e crianças pequenas foram retirados do local.

Questionada por telefone, a vice-porta-voz do Exército, Masha Michelson, confirmou que "crianças foram encontradas" no kibutz Kfar Azza, mas que "não tinha conhecimento do número exato".

"Não vi os corpos. A única coisa que posso confirmar é que havia recém-nascidos e crianças mortas por terroristas", acrescentou ela se referindo à notícia de que menores foram decapitados.

De acordo com Michelson, "os terroristas entraram em Kfar Azza, massacraram as pessoas e queimaram alguns dos corpos", sendo que muitos deles ainda "estão irreconhecíveis".

"Ainda estamos retirando os corpos dos abrigos, dos apartamentos e da sinagoga", relatou.