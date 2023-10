Deslocados da Faixa de Gaza relatam drama da fuga

GAZA, 10 OUT (ANSA) - Por Sami al-Ajrami - Na entrada da escola da Unrwa, o ente de assistência da ONU no campo de refugiados de Jabalya, no norte de Gaza, estão estacionados carroças e burros. São os meios de transporte das famílias de deslocados, muitos deles agricultores, que no sábado (7) tiveram que abandonar repentinamente suas casas ao norte da Faixa, perto do território israelense.

Fadi Kafarneh, 45 anos, estava em sua casa em Beit Hanun quando apareceu no celular uma imperativa mensagem das forças armadas israelenses, que ordenava que abandonassem o local.