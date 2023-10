Diplomacia cultural pode ser chave para crescimento da Itália

FLORENÇA, 10 OUT (ANSA) - Por Laurence Figà-Talamanca - "Enquanto as guerras explodem no mundo", a cultura pode ser uma chave para o "diálogo e a paz". Em um dia difícil, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em constante contato com os parceiros e a Farnesina para acompanhar a situação em Israel, reuniu os Estados Gerais da diplomacia cultural em Florença, com o objetivo de dar um novo impulso a uma estratégia ativa do Sistema País: o seu imenso patrimônio histórico, artístico e cultural.

"No mundo há uma grande vontade de Itália e de conhecer o nosso patrimônio: uma oportunidade para promover o interesse nacional, com o turismo e as exportações, e de contar mais. É por isso que pretendo aumentar o número de institutos culturais italianos, o número de escolas italianas e de cursos de língua italiana nas universidades de todo o mundo", anunciou o ministro aos 86 diretores dos institutos culturais italianos reunidos no Palazzo Vecchio, convencido de que, "tal como as embaixadas, podem ser trampolins para a internacionalização dos nossos negócios e incentivar as exportações".