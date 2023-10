Equador conclui inquérito sobre assassinato de presidenciável

QUITO, 10 OUT (ANSA) - Foram concluídas, no Equador, as investigações sobre o homicídio do candidato centrista à presidência, Fernando Villavicencio, ocorrido em 9 de agosto. A decisão foi tomada faltando poucos dias para o segundo turno das eleições do próximo domingo (15).

A procuradoria-geral do Estado informou que recolheu elementos probatórios para identificar a autoria do delito.