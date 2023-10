Filhos de reféns ítalo-israelenses pedem ajuda de Roma

Os filhos do casal ítalo-israelense, ele com deficiência, presumidamente sequestrados no kibbutz de Be'eri, onde foram encontrados 108 cadáveres, pediram ajuda a Roma para que façam todos os esforços para trazer os pais de volta para casa sãos e salvos: "Esperamos que a Itália consiga a libertação deles imediatamente. A prioridade é a vida dos reféns, trazê-los de volta para casa imediatamente. Roma, nos ajude", disseram à ANSA Yotam e Nadav Kipnis.

Palavras pesadas que se afundam no vazio de informações sobre o destino de Liliach Havron e Eviatar Kipnis, israelenses com passaporte italiano devido a uma antiga parentela com Giacomo Castelnuovo, médico do rei Vittorio Emanuele III, residentes na pequena comunidade agrícola no deserto noroeste do Negev, perto da fronteira oriental com a Faixa de Gaza.

Não há notícias deles desde sábado, seus nomes não estão na lista das vítimas do ataque: "Não temos confirmação das autoridades, mas temos informações que nos levam a acreditar que foram sequestrados: rastreamos seus celulares, e não estão em casa, a localização é em Gaza".

"Ainda recebemos chamadas do telefone de nosso pai", disse Nadav, "mas desligam quando atendemos. Na ausência de confirmação de sua morte, nossa esperança é que estejam vivos".

Então, Yotam lembra a última vez que falou com a mãe. "A última coisa que lembro da mamãe é sua voz preocupada ao telefone, e então, de repente, o barulho dos tiros que quebram os vidros, ruídos duros e desconhecidos que invadem nossa casa, a ligação que se interrompe...", conta o jovem de 29 anos, salvo porque havia dormido em Ramat Gan, perto de Tel Aviv.

O pai tem uma doença neurológica, vive na cadeira de rodas, precisa ir ao hospital uma vez por semana para as medicações, caso contrário seu corpo fica completamente paralisado.