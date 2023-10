Finlândia investiga sabotagem contra gasoduto no mar Báltico

HELSINQUI, 11 OUT (ANSA) - A Finlândia investiga o que acredita ser "um deliberado ato de sabotagem", após uma perda de gás registrada em um gasoduto submarino e no Balticconnector, um cabo de comunicação que a conecta com a Estônia.

As autoridades máximas do país - o presidente Sauli Niistro e o premiê Petteri Orpo -, em contato com a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), estão convencidas de que o incidente não foi causado pelo uso normal do gasoduto ou pelas flutuações de pressão, mas sim por uma "atividade externa".