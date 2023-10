FMI reduz projeções de crescimento para economia italiana

MARRAKECH, 10 OUT (ANSA) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu nesta terça-feira (10) as projeções de crescimento para a economia da Itália, em sintonia com a diminuição das perspectivas para o restante do mundo.

Segundo a instituição, o produto interno bruto (PIB) italiano deve crescer 0,7% em 2023, queda de 0,4 ponto em relação à projeção anterior, e também 0,7% em 2024, redução de 0,2 ponto.