Israel retoma ataques contra Gaza; ONU condena 'cerco total'

TEL AVIV, 10 OUT (ANSA) - As Forças Armadas de Israel lançaram nesta terça-feira (10) uma nova série de ataques em larga escala contra o grupo palestino Hamas na Faixa de Gaza, no quarto dia de um conflito que já deixou quase 2 mil mortos.

O Exército israelense promove uma estratégia de "cerco total" contra Gaza e prometeu encerrar o longo domínio do Hamas sobre o território. "Os últimos dias nos mostraram que não temos escolha: devemos pôr fim ao comando do Hamas em Gaza e às suas capacidades militares", disse o embaixador do país em Roma, Alon Bar.