Itália reforça vigilância em bairros judeus e sinagogas

ROMA, 10 OUT (ANSA) - As autoridades italianas reforçaram a segurança nas áreas povoadas pela comunidade judaica, especialmente nos históricos "guetos" de Veneza e em Roma, após o ataque deflagrado pelo grupo fundamentalista Hamas contra Israel e a escalada de violência na região.

O Ministério do Interior reforçou a presença policial nos bairros judeus e nas zonas "sensíveis" do país, que já contavam com postos de vigilância militar há anos O Gueto de Veneza, o mais antigo da Europa com mais de 500 anos, teve a presença de agentes reforçada desde o último sábado (7), data do início do conflito em Israel, após a Comissão Provincial de Ordem e Segurança Pública ser convocada com urgência.