Meloni faz visita surpresa em Sinagoga de Roma

Meloni entrou no templo religioso sem dar declaração à imprensa e se reuniu com o rabino chefe Riccardo Di Segni. Até o momento, o Palazzo Chigi não divulgou nenhum comunicado oficial.

Nos últimos dias, ela condenou, "nos termos mais veementes, o terror e a violência contra civis inocentes" e defendeu "o direito de Israel a se defender". Além disso, ela reuniu os responsáveis dos serviços de Inteligência e alguns de seus ministros para discutir "à dramática situação em Israel".

A visita da premiê acontece um dia após a Itália recordar o ataque terrorista perpetrado em 1982 contra a Sinagoga de Roma, no qual uma criança morreu e 40 pessoas ficaram feridas, enquanto a segurança de todos os templos e escolas judaicas tem sido reforçada após a guerra em Israel.

"Hoje, mais do que nunca, depois dos acontecimentos horríveis e bárbaros que estão a ocorrer em Israel, o governo expressa a sua proximidade e solidariedade com o povo de Israel e as comunidades judaicas italianas. O terror nunca prevalecerá", declarou Meloni na última segunda-feira (9).

O ataque de 1982 ocorreu durante a mesma celebração em que o grupo fundamentalista Hamas atacou os territórios de Israel perto da Faixa de Gaza no sábado passado (7): no Shabat e durante o feriado de Sucot. Na época, no entanto, apenas cinco infiltrados lançaram granadas contra mais de 300 pessoas reunidas no interior da Sinagoga. (ANSA).