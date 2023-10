O melhor tiramisù do mundo é brasileiro

Proveniente de Quarto d'Altino, na região do Vêneto, Mario De Santis, funcionário de uma empresa de prevenção de incêndios de 41 anos, garantiu a taça com a receita "Tiramisù Dalì", que leva canela, chocolate amargo e geleia de marmelo. O italiano derrotou as versões feitas pelos competidores Vanessa Orso, de Vicenza, com manjericão, limão, chocolate com laranja e amêndoas; e Fabio Dall'Acqua, de Conegliano, com canela, pinhão e açúcar de confeiteiro.

Os ganhadores foram escolhidos entre 240 candidatos por um júri formado por chefs, professores e especialistas em gastronomia, além de vencedores da edição 2022.

"O tiramisù está se tornando cada vez mais um produto 'Made in Italy' no mundo e estamos orgulhosos de ter conosco participantes de todas as nações. Temos mais uma edição recorde, com muito entusiasmo dos concorrentes e grande participação do público. Também estou muito feliz que o título de campeão tenha sido atribuído pela primeira vez a um representante estrangeiro", afirmou Francesco Redi, fundador e organizador da Copa do Mundo Tiramisù, à imprensa italiana. (ANSA).

